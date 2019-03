Overval op schoonbroer van geliquideerde Raouf B.A. voor gsm met drugscontacten Kristof Pieters

22 maart 2019

10u45 0 Temse De raadkamer in Dendermonde heeft vier jonge mannen aangehouden voor een overval op de schoonbroer van de vermoorde Raouf B.A. uit Temse. Ze waren uit op een gsm met daarin telefoonnummers van drugscontacten.

De overval gebeurde vorige week donderdag en werd gepleegd door drie jonge mannen uit Antwerpen en een vierde kompaan uit Temse. Ze drongen ’s avonds gemaskerd de woning binnen via Mohamed B.A. die op dat moment in de zetel televisie aan het kijken was. De vier trokken de man een zak over het hoofd en doorzochten het huis. Ze waren uit op een gsm met daarin drugscontacten. Mohamed B.A. is de schoonbroer van Raouf B.A. die begin december geliquideerd werd in een loods in Stekene. Het ging om een afrekening in het drugsmilieu. Het lichaam van Raouf B.A. werd later teruggevonden op een polderbaantje in het Nederlandse Kloosterzande. Een verdachte uit Stekene zit momenteel in de cel voor de moord.

De vier overvallers gingen aan de haal met de gsm en graaiden ook nog 250 euro cash en een iPhone mee. Ver raakten ze echter niet want bij hun vlucht botsten ze op een politiepatrouille die toevallig passeerde. De vier werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. De raadkamer heeft hun aanhouding intussen verlengd.