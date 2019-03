Ouders planten komende zaterdagen boompjes in geboortebossen JVS

12 maart 2019

09u19 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse organiseert de komen twee weekends aanplantingen in de geboortebossen in Temse en de deelgemeenten.

De geboortebosaanplantingen starten komende zaterdag 16 maart. Dat gebeurt om 10 uur aan het Meulenbroek in Temse, te bereiken via de Fonteinstraat ter hoogte van huisnummer 7A. Om 15 uur volgt de aanplanting in de Roomkouter in Steendorp, aan het Natuurhuis in de Kapelstraat 170A.

Op zaterdag 23 maart zijn kersverse ouders uitgenodigd om 11 uur in het Groot Broek in Elversele, aan de Meersstraat. En om 14 uur die dag wordt het geboortebos aangeplant in Tielrode, aan de parking achter voetbalclub VK Tielrode.

Info bij de gemeentelijke groendienst, 03/710.12.36, groen@temse.be.