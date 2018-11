Ouderenadviesraad trekt met soep naar 65-plussers JVS

12 november 2018

09u41 0 Temse Onder het motto ‘De soep staat klaar’ trekt de Ouderenadviesraad naar de 65-plussers in Temse en de deelgemeenten.

In de derde week van november is er de ‘ouderenweek’, waarvoor de Ouderenadviesraad in Temse actief de 65-plussers gaat opzoeken. Zowel in Temse als in Tielrode, Velle, Elversele en Steendorp wordt er volgende week gratis soep geserveerd, om tijdens dat moment de werking van de adviesraad voor te stellen en in gesprek te gaan met de senioren.

“Dit jaar is het thema ‘ouderen als actieve schakel voor de buurt’. Ouderen hechten namelijk veel waarde aan hun buurt. Ze hebben een grote interesse in de dingen die zich afspelen in hun omgeving en ze engageren zich graag om de handen uit de mouwen te steken. Ze zijn een onmisbare speler, een bruggenbouwer, een actieve schakel. De ouderenadviesraad van Temse wil daarom naar de ouderen toe stappen”, legt schepen voor Seniorenzaken Hugo Maes (CD&V) uit.

Per deelgemeente wordt een middag georganiseerd onder de noemer ‘de soep staat klaar’. Alle 65-plussers uit de buurt worden uitgenodigd. Bij een tas verse soep met een boterham maken ze kennis met de werking van de ouderenadviesraad, krijgen ze een powerpointvoorstelling voorgeschoteld en gaan ze nadien naar huis met een seniorengids. Om voldoende soep te voorzien, wordt gevraagd om in te schrijven. Dat kan ten laatste twee werkdagen vooraf naar 03/710.12.25 of senioren@temse.be.

De middagen vinden plaats op maandag 19 november in de Emiel Naudtszaal in Elversele, op dinsdag 20 november in het Gildenhuis in Tielrode, op woensdag 21 november in de parochiezaal van Temse-Velle, op donderdag 22 november in De Mosterdpot in Steendorp en op vrijdag 23 november in het Rozenhof in Temse, telkens vanaf 12 uur.

