Oude Scheldebrug vanaf woensdag dicht 17 april 2018

02u34 0

De oude Scheldebrug tussen Temse en Bornem gaat voor dringende herstellingswerken vanaf morgen voor twee maanden dicht. Tot 18 juni moet alle verkeer in beide richtingen over de nieuwe Scheldebrug. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg voert dringende herstellingswerken uit aan de stalen brugdekplaat van het beweegbare brugdeel. Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich ertoe om 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te werken. De werken op de Scheldebrug hebben geen impact op het treinverkeer en de verbinding voor fietsers en voetgangers. Voor de scheepvaart zijn er wel gevolgen. De aannemer zal een stelling onder de brug plaatsen. Daardoor is er geen bediening van de brug mogelijk. (JVS)