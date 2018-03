Oude Scheldebrug twee maanden dicht voor dringende herstelling 06 maart 2018

02u59 0 Temse De oude Scheldebrug tussen Temse en Bornem gaat vanaf 18 april twee maanden dicht voor dringende herstellingswerken . Vanaf vandaag geldt er al een snelheidsbeperking van 30 per uur. Fileleed van begin april is onvermijdelijk.

Een inspectie bracht onlangs ernstige schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbaar gedeelte aan het licht. "Om te vermijden dat de brug verdere schade zal oplopen is een dringende herstelling noodzakelijk", meldt beheerder De Vlaamse Waterweg nv. In afwachting van de herstelling is het belangrijk dat de brug niet aan intensief verkeer wordt blootgesteld. Van 18 april tot 18 juni zal de onderhoudsaannemer dan de schade herstellen. Tegelijk brengt hij een nieuwe antisliplaag en nieuwe belijning aan op het stalen brugdek.





Zware hinder

Voor het verkeer op de N16 zullen deze werken zware verkeershinder opleveren. Het verkeer moet in beide richtingen over de nieuwe brug. "Uitstel is gezien de ernst van de schade geen optie", zegt ingenieur Wim Dauwe van De Vlaamse Waterweg nv. "Hierdoor kunnen we deze werken ook niet afstemmen op de andere werven in de omgeving."





De werken op de Scheldebrug hebben geen impact op het treinverkeer en de verbinding voor fietsers en voetgangers. Voor de scheepvaart zijn er wel gevolgen. De aannemer zal immers een stelling onder de brug plaatsen. Daardoor is er geen bediening van de brug mogelijk. Scheepvaart moet de doorvaart onder het vast gedeelte van de brug nemen. (JVS)