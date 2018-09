Oude Scheldebrug eind deze maand weer open Maar volgend jaar wéér voor lange tijd dicht JVS

04 september 2018

16u02 0 Temse Eind deze maand moeten de werkzaamheden aan de oude Scheldebrug achter de rug zijn. Voorlopig althans, want in het najaar van 2019 volgt de verdere renovatie van de brug.

Als sinds eind april zijn er werkzaamheden bezig aan de Oude Scheldebrug, op de N16 tussen Temse en Bornem. Dat veroorzaakt nu al vijf maanden ernstige verkeershinder op de gewestweg, met dagelijks files voor de brug en veel sluipverkeer in Temse. Alle verkeer moet in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug. Normaal gezien hadden de werkzaamheden al midden juni klaar moeten zijn. "Tijdens de renovatiewerkzaamheden bleek de slijtage aan de brug echter veel erger dan aanvankelijk kon worden vastgesteld. De werf heeft dan even stilgelegen. We hebben dan beslist om de uitvoeringstermijn te verlengen. Tegen eind september worden deze werkzaamheden in principe afgerond. Die timing blijft tot nu toe behouden", aldus Kevin Polfliet van De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Scheldebrug.

De werkzaamheden gingen van start nadat bij een inspectie in het voorjaar ernstige schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbare gedeelte aan het licht kwam. Een herstelling was dringend nodig om gevaar voor het verkeer te vermijden. De oude Scheldebrug dateert uit 1955.

Nog werken op komst

Tegen eind deze maand moet er dus een einde komen aan de dagelijkse files voor de brug. Voorlopig althans, want volgend jaar al volgt de verdere renovatie van de oude brug. "Aansluitend op het beweegbare deel, dat nu wordt gerenoveerd, komen volgend jaar de vaste delen van de brug aan bod. Die werken plannen we in het najaar van 2019. We zitten nog in de aanbestedingsfase. Er is nog geen aannemer aangesteld, dus kunnen we nog geen exacte timing geven. Maar het wordt wel een grootschalige, langdurige werf."

"Het is de bedoeling om de oude brug volledig te renoveren. Niet alleen de slijtage moet worden aangepakt, ook op vlak van elektromechanica moet er heel wat worden vernieuwd. De werken zullen veel tijd in beslag nemen, maar we voeren ze niet allemaal tegelijkertijd uit. We gaan gefaseerd te werk, zodat we de verkeershinder kunnen spreiden in de tijd. Het wordt volgend jaar ook afwachten hoe groot de slijtage aan de vaste delen werkelijk is. Dat is iets wat moeilijk op voorhand kan worden ingeschat, net zoals dat nu het geval was. We hebben natuurlijk de ervaring van deze werken, maar een renovatie van zo'n brug is en blijft complex."

De voorbije weken doken er geruchten op over onherstelbare schade aan de oude brug. Dat spreekt beheerder De Vlaamse Waterweg tegen. "Dat zijn wilde verhalen. We hebben die geruchten ook gehoord, maar ze kloppen niet. De werken verlopen op dit moment zoals verwacht."