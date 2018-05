Oswald en Marcella vieren 60 jaar huwelijk 03 mei 2018

Oswald Robrecht (83) en Marcella De Winter (84) hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Beiden zijn geboren en opgegroeid in Temse. Op 11 april 1958 werden ze in de echt verbonden. Oswald was schrijnwerker, eerst op de Boelwerf, daarna bij meubelzaak De Kleine Winst. Marcella was kleermaakster, daarna gerante van De Kleine Winst. Zij hebben 1 dochter.





(PKM)