Oswald en Liliane vieren zestigste huwelijksverjaardag JVS

12 april 2019

10u21 0 Temse In Temse hebben Oswald Heirbaut en Liliane Geens hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het koppel mocht deze week, op woensdag 10 april, klinken op hun diamanten huwelijksjubileum. Oswald werd geboren in Temse op 6 september 1936, Liliane in Antwerpen op 12 juni 1937. In april 1959 werden zij in Antwerpen in de echt verbonden. Oswald was specialist-monteerder op de Boelwerf, Liliane textielarbeidster en poetsvrouw. Het koppel kreeg twee zonen en drie dochters, één kleinzoon, drie kleindochters, één achterkleinzoon en één achterkleindochter. De jubilarissen wonen momenteel in woon-zorgcentrum De Reiger in Temse.