Oppositie verdeeld over studie voor masterplan centrum 21 augustus 2018

02u36 0 Temse De aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een masterplan voor het Temsese centrum lokt bij de oppositie verdeelde reacties uit.

Voor sp.a is het duidelijk dat de CD&V-N-VA-meerderheid zich naar het einde van deze bestuursperiode sleept. "Dit is een campagne-boodschap", vindt raadslid Bert Bauwelinck. "Je moet ook maar durven: legislaturen na elkaar niks doen voor het centrum en dan op twee maanden voor de verkiezingen uitpakken met een grote studie. Het is toch niet meer dan logisch dat de ontwikkeling van de ISA-site in een ruimer kader wordt bekeken, samen met de ontwikkelingen op de vlakbij gelegen OCMW-campus en de winkelstraten? Waarom komt het CD&V-N-VA-bestuur daar nu pas mee af? Het schepencollege zou beter werk maken van de update van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat in 2019 klaar moet zijn. Dan kadert de ruimtelijke ontwikkeling van de héle gemeente in een visie, waarover met het middenveld en de bevolking overlegd is. En dan moet er ook niet om de twee weken geïmproviseerd worden."





Voor Open Vld klinkt de boodschap van het schepencollege vertrouwd. "Begin dit jaar hebben wij de vernieuwing van het centrum als prioriteit naar voren geschoven. En nu heeft de huidige meerderheid nog een studiebureau de opdracht gegeven een masterplan uit te werken. Rijkelijk laat, zo op het einde van de legislatuur, maar wel een volkomen terechte beslissing. Eindelijk. We zijn blij dat we als oppositie duidelijk het verschil hebben kunnen maken in dit cruciale dossier", stelt Heidi Bauer. "We moeten nu de kans grijpen om een écht proces van burgerinspraak te organiseren." (JVS)