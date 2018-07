Oplaadpunt voor elektrische fietsen aan Natuurhuis 28 juli 2018

Het Natuurhuis in Steendorp beschikt voortaan over een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Er zijn drie aansluitingen, waardoor er dus meerdere fietsen tegelijk opgeladen kunnen worden, en dat tussen 8 en 23 uur. Het is alleszins een extra troef voor het Natuurhuis, dat uitgegroeid is tot een populaire uitvalsbasis voor een bezoek aan de omliggende natuurdomeinen Roomkouter, het Fort van Steendorp en het Gelaagpark.





Eerder dit jaar kreeg het Natuurhuis al zonnepanelen, waarmee het voldoende duurzame energie kan opwekken om zelfvoorzienend te zijn. Omdat die panelen - zeker dezer dagen - te veel energie opleveren, besloot de gemeente om een laadpunt voor elektrische fietsen te plaatsen aan het Natuurhuis. Dat is nog tot eind oktober elke zondag open, van 14 uur tot 18 uur. (JVS)