Open Vld Temse levert twee kandidaten voor parlementsverkiezingen JVS

21 maart 2019

15u23 1 Temse Heidi Bauer en Gert Poppe van Open Vld in Temse nemen deel aan de parlementsverkiezingen in mei. Heidi Bauer is derde opvolger op de Kamerlijst, Gert Poppe neemt de veertiende plaats in op de lijst voor het Vlaams parlement.

Open Vld in Temse vaardigt twee kandidaten af voor de parlementsverkiezingen van 26 mei. Heidi Bauer is derde opvolger op de Kamerlijst van Alexander De Croo. Gert Poppe krijgt de 14de plaats voor het Vlaams parlement, op de lijst van Carina Van Cauter.

Heidi Bauer (46) is een gevestigde waarde bij de liberalen in Temse. Van 1997 tot 2001 was ze partijvoorzitter, sinds 2000 tot 2012 gemeenteraadslid, vorige legislatuur OCMW-raadslid en sinds januari zetelt ze opnieuw voor Open Vld in de gemeenteraad. Gert Poppe is een 30-jarige ondernemer die ondertussen 5 jaar lid is van het bestuur van Open Vld in Temse.

“Het is belangrijk dat we vanuit Temse, en bij uitbreiding het Waasland, onze stem laten horen. Denk maar aan de vele belangrijke gewestwegen waarop het verkeer jaar na jaar toeneemt. We willen ons vanuit Temse mengen in het debat en resoluut kiezen voor de weg vooruit. Hoog op de agenda: talent naar jobs begeleiden en daarmee zorgen voor meer welvaart, een zeer toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg, duurzaamheid en armoedebestrijding”, aldus de lokale Open Vld’ers.