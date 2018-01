Open Vld start grootscheepse bevraging 02u50 0 Foto Vergauwen Open Vld start in Temse en de drie deelgemeenten vandaag met een grote bevraging. Temse Na een oppositiekuur van zes jaar stapt Open Vld in Temse strijdvaardig naar de kiezer. Dat doet de partij vanaf vandaag met een bevraging bij de inwoners van Temse, Elversele, Tielrode en Steendorp, elk met een aangepaste vragenlijst.

In maart volgt een dialoog met de inwoners op café in die vier gemeenten. "En op basis van al die input zullen we ons verkiezingsprogramma bouwen en verfijnen. In Temse hebben de inwoners de voorbije jaren veel te weinig inspraak gekregen. In een aantal dossiers is dat heel duidelijk naar voren gekomen, denk maar aan de Roomacker in Tielrode, de Wilfordkaai in Temse of de steenbakkerij in Steendorp. Mensen willen meer betrokken worden. De huidige bestuursmeerderheid heeft geen voeling met een hedendaagse manier van beleid voeren en communiceren", klinkt het bij Open Vld, dat heel wat pijnpunten ziet.





"De gemeentelijke opcentiemen zijn verhoogd, wat de gemeentekas wel meer dan 2 miljoen euro per jaar opbrengt, maar waar geen visie achter zit. De gemeentelijke fiscaliteit willen we anders aanpakken. Ook de heropwaardering van het centrum, met nieuwe impulsen voor winkelen, wonen en horeca, is prioritair. En het moment is er, met de herbestemming van het ISA en De Pelikaan."





De bevraging gebeurt via huisbezoeken én is online beschikbaar via www.temsespreekt.be. (JVS)