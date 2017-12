Open Vld: "Geen visie in begroting" 02u42 0

De begroting voor het laatste jaar van deze bestuursperiode kan op weinig enthousiasme rekenen bij oppositiepartij Open Vld. "Hete hangijzers worden doorgeschoven naar de toekomst", klinkt het. Open Vld betreurt dat een aantal dringende beslissingen worden uitgesteld, zoals een belastingverlaging voor alleenstaanden. "Een steeds grotere doelgroep in Temse. Voor hen zou een korting op de gemeentebelasting gezien de belastingdruk in Temse zeker op zijn plaats zijn", aldus gemeenteraadslid Wim Van Rossen. "Ook de in de meerjarenbegroting geplande verlaging van de gemeentebelasting zal in 2018 niet worden uitgevoerd." Tot slot vindt Open Vld dat de meerderheid de broodnodige renovatie van de torenkraan op De Zaat té lang laat liggen. (JVS)