Opbrengst reüniefuif Vriendenkring Broebelke gaat naar Centrum voor Geleidehonden JVS

11 januari 2019

12u06 0 Temse De Vriendenkring van de vroegere jeugdclub ‘t Broebelke in Temse heeft een cheque van 3.000 euro overhandigd aan het Centrum voor Geleidehonden.

De Vriendenkring van ‘t Broebelke organiseerde onlangs al de derde reüniefuif, wat opnieuw een groot succes werd. Net als bij de twee vorige edities werd ook nu de opbrengst besteed aan een goed doel. Doordat de 65-jarigen de gezamenlijke viering van hun verjaardag lieten samenvallen met de Broebelfuif was de opbrengst deze keer nog groter, liefst 3.000 euro in totaal. De cheque werd uitgereikt aan Miranda Pauwels. De blinde vrouw beschikt al jaren over een geleidehond en vertelde dan ook met veel overtuiging over het belang van zo’n hond voor blinden en slechtzienden.