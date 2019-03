Nutswerken in Dorpstraat: infoavond op 27 maart JVS

21 maart 2019

Het komende najaar wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Dorpstraat in Elversele, vanaf de rotonde aan de N41 tot aan de Hof ter Elstlaan. In april starten al voorbereidende werkzaamheden van de nutsmaatschappijen. Op woensdag 27 maart is er een infomoment voor de Elverselenaren.

Het gemeentebestuur van Temse maakt gebruik van de rioleringswerkzaamheden om de Dorpstraat in Elversele een nieuw wegprofiel te geven. Dat komt vanaf het najaar aan bod. Dan starten de eigenlijke werkzaamheden. In april gaan er al voorbereidende werkzaamheden van start. De nutsmaatschappijen vernieuwen hun net of moeten een aantal leidingen verplaatsen voor de uitvoering van de latere rioleringswerkzaamheden. Dat gebeurt vanaf midden april.

Om de inwoners te informeren over de werken van de nutsmaatschappijen organiseert de gemeente een infomoment op woensdag 27 maart om 20 uur in de Emiel Naudtszaal, Hof ter Elstlaan 7 in Elversele.