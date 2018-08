Nostalgie troef met klassieke sportwagens en retrowielerevent 17 augustus 2018

02u39 0 Temse Komende zondag vindt in Temse 'De Zaat Raast' en de 'Groote Prijs Jules Deschepper' plaats, twee evenementen die nostalgie ademen.

Voor 'De Zaat Raast' zakken meer dan 160 klassieke sportwagens naar de Markt van Temse af, voor de dertiende editie van het oldtimerevent. Alleen klassieke sportwagens gebouwd vóór 1978 worden toegelaten. De auto's komen vanaf 15 uur aan op de Markt, na een rit van 160 kilometer door het Meetjesland. "De meest legendarische merken en modellen zijn aanwezig, van Ferrari, Maserati, Porsche en Aston Martin tot Mercedes-Benz, Alpine-Renault, Alfa Romeo, Triumph, Morgan, Ford Mustang en Chevrolet Corvette. Ook verwachten we enkele zeer exclusieve modellen die ook bij kenners de wenkbrauwen zullen doen fronsen." Een huis-dj staat in voor passende plaatjes, Bistro Mariette en Bar Jules voor hapjes en drankjes.





De toegang op en rond de Markt is gratis. Het wordt voorafgegaan door de '4de Groote Prijs Jules Deschepper'. Dat retrowielergebeuren met oude koersfietsen begint vanaf 12 uur, waarbij een koppeltijdrit wordt gereden als in de goeie oude tijd, gevolgd door een criterium vanaf 14 uur. Het wordt opdragen aan Jules Deschepper (1906-1988), één van Temses legendarische beroepsrenners, actief van 1927 tot 1932. Zijn bijnaam was 'Den Sierlycken Pedaleur', meteen ook de naam van de organiserende 'koerskomiteit'. "De oude koersfietsen staan in de kijker, dus fietsen met schakeling op de buis en zonder klikpedalen. De fietsers zijn uitgedost in retro-wielerkledij en hebben haar op hun benen", klinkt het. (JVS)