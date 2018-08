Nog één terrasbezoeker kritiek 01 september 2018

De balans van de aanrijding van het terras van taverne De Kaailopers aan de Wilfordkaai in Temse is dan toch zwaarder dan aanvankelijk gedacht. Eén bezoeker van het café, een 61-jarige man uit Temse, verkeert volgens het parket nog altijd in levensgevaar. Ook een 55-jarige vrouw raakte zwaargewond. De cafébazin werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde donderdagmiddag rond 15.30 uur. De bestuurder van een BMW werd vermoedelijk onwel en verloor zo de controle. Het rijbewijs van de 67-jarige man uit Waasmunster werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Zijn twee kleinkinderen, die achterin de wagen zaten, bleven ongedeerd. (PKM)