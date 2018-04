NMBS plant verkoop stationsgebouw EERSTE KANDIDATEN MELDEN ZICH MET NIEUWE BESTEMMING JORIS VERGAUWEN

25 april 2018

02u27 0 Temse De NMBS gaat één van de komende weken van start met de verkoop van het stationsgebouw in Temse. De eerste kandidaten hebben zich al gemeld. De gemeente Temse is daar zeker níet bij.

Ongeveer twee jaar na de sluiting van de loketten in het station van Temse gaat de NMBS over tot de verkoop van het hele stationsgebouw. Een precieze datum is er nog niet, maar de NMBS kondigt wel aan dat het zo snel mogelijk met de verkoopsprocedure wil starten. "Onze diensten bereiden de verkoopsprocedure momenteel voor. Er zijn schattingen van het gebouw gebeurd. Binnenkort zetten we de hele verkoop in gang. Er hebben zich zelfs al spontaan een paar kandidaten gemeld", stelt NMBS-woordvoerder Geert Dierckx. "Het is dan ook de bedoeling om het stationsgebouw zo snel mogelijk te verkopen. We gaan binnenkort een marktconsultatie houden en alle nodige info verspreiden."





Het gaat niet om een openbare verkoop waarbij de hoogstbiedende het gebouw in de wacht sleept. "De hoogte van het bod speelt natuurlijk een rol, het gebouw heeft zijn marktwaarde. Maar we gaan ook rekening houden met nog een aantal andere elementen, zoals de herbestemming. Eén van de kandidaten wil er een sociaal project realiseren, in combinatie met dienstverlening naar de reizigers toe, zoals de mogelijkheid om een koffietje te drinken. Dat zien wij wel graag gebeuren, omdat dat ook de reizigers ten goede komt. Maar het kan zijn dat er nog heel wat andere voorstellen binnenkomen. Er zijn geen beperkingen. Een horecazaak, een bakker of een krantenwinkel, er zijn vele mogelijkheden. Bedoeling is dat het gebouw niet lang meer leeg blijft staan", aldus Dierckx.





Horecazaak of bakker

Schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) ziet graag een herbestemming met een meerwaarde voor reizigers en dagjesmensen. "Een fietsverhuurpunt zou heel geschikt zijn." De gemeente gaat evenwel zelf géén bod doen. "De gemeente is niet geïnteresseerd in de aankoop van het stationsgebouw", zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V).





De loketten in het station van Temse gingen eind maart 2016 definitief dicht, waarbij het NMBS-personeel elders andere taken kreeg. Dat gebeurde gelijktijdig met de sluiting van 33 andere kleinschaligere stationsloketten in ons land. Volgens de NMBS was het steeds frequentere gebruik van de ticketautomaten op de perrons en de ticketverkoop via de website en de app de aanleiding. Wat er met het stationsgebouw in Temse zou gebeuren, was twee jaar lang een vraagteken. Het gebouw werd afgesloten om vandalisme te vermijden. Er werd gesproken met het gemeentebestuur van Temse om alle mogelijkheden te bekijken. In Bornem werd er een overeenkomst afgesloten waarbij de gemeente de wachtzaal uitbaatte, waardoor reizigers nog binnen konden om op hun trein te wachten of te schuilen. Dat gebeurde uiteindelijk niet in Temse, waarna nu de verkoop van het gebouw volgt.