Nieuwe toekomst ISA-site krijgt vorm INTERWAAS EN GEMEENTE SELECTEREN OOK 12 INITIATIEVEN VOOR TIJDELIJKE INVULLING JORIS VERGAUWEN

09 mei 2018

02u28 0 Temse De Temsenaren kunnen zich vanaf volgende week een eerste keer uitspreken over de ingrijpende plannen voor de ISA-site. Die voormalige school- en kloostersite wordt omgevormd tot een nieuw woongebied. Intussen zijn er ook al twaalf initiatieven geselecteerd voor de tijdelijke invulling van de site.

De ontwikkeling van de leegstaande ISA-site komt in een stroomversnelling. Interwaas kocht het vroegere schoolgebouw met klooster op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat in 2010, met het oog op de ontwikkeling van de 10.000 vierkante meter grote site. Daar komt een woonproject, aangevuld met diensten en commerciële voorzieningen. Het masterplan is klaar, nu komt de hele procedure voor de herbestemming op gang, met van vrijdag 11 mei tot maandag 9 juli een eerste publieke consultatie in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).





Infomarkt

In die periode kan iedereen opmerkingen en reacties kwijt. Daarvoor organiseert Interwaas op zaterdag 19 mei ook een infomarkt , van 10 tot 13 uur, op de site zelf. Het eigenlijke openbaar onderzoek volgt nog in een later stadium van de RUP-procedure.





Samengevat plant Interwaas op de site een 90-tal woningen, met ruimte voor een aantal handelszaken en diensten zoals een kinderopvang en een zorgaanbod ter hoogte van het kruispunt van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat, waar een plein wordt gecreëerd. Parkeren gebeurt er ondergronds, de site wordt bereikbaar via vier doorsteken. Een mobiliteitsstudie is echter nog in opmaak.





Zinvolle invulling geven

Intussen is er ook een keuze gemaakt voor de tijdelijke invulling van de site. Daarvoor gingen Interwaas en de gemeente in februari op zoek naar frisse ideeën. Inwoners en verenigingen konden voorstellen indienen om de buitenruimte van 2.400 vierkante meter een zinvolle invulling te geven. "Er kwamen in totaal 22 voorstellen binnen, waarvan er twaalf zijn geselecteerd. Negen activiteiten en evenementen zijn concreet en kunnen op financiële steun rekenen. Nieuwe voorstellen zijn evenwel nog steeds welkom", stelt schepen Geert Vandersickel (N-VA).





Bij de geselecteerde voorstellen zijn onder meer een tienerfestival van de jeugddienst, food festivals, een fair trade-ontbijt, een naaiatelier, allerlei workshops, een fietsparcours voor de scholen tot activiteiten van de academie. Ook de kerstmarkt verplaatsen van de Markt naar de ISA-site is een optie.





"Er zijn veel mogelijkheden. De site blijft twee jaar lang beschikbaar voor het gemeenschapsleven. Er zijn al een aantal werken gebeurd, maar we gaan de koer nog verder inrichten, onder meer met een grashelling, zitbanken, beplanting en bomen, om het veilig en mooi te maken voor de komende twee jaar", aldus Griet Boodts van Interwaas.