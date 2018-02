Nieuwe start voor Natuurhuis NA BRAND KOMT ZONNESCHIJN: EXTRA TROEVEN VOOR GROENE UITVALSBASIS JORIS VERGAUWEN

22 februari 2018

02u48 0 Temse Ook een brand kan alsnog een positief gevolg krijgen. Het Natuurhuis in Steendorp werd vorige winter nagenoeg helemaal verwoest door de vlammen, maar na de heropbouw volgt nu ook een duurzame uitbouw met extra educatieve én toeristische troeven. "De lente mag van start gaan", klinkt het in de populaire groene uitvalsbasis.

Het Natuurhuis aan de Kapelstraat in Steendorp is niet alleen een populaire plek en een ideale uitvalsbasis geworden om de omliggende natuurgebieden Roomkouter, Gelaagpark en het Fort van Steendorp in te trekken.





Voortaan staat het ook model voor een duurzame ontmoetingsplaats. En dat is eigenlijk te danken aan de brand die het Natuurhuis vorige winter bijna volledig in de as legde. Die brand werd veroorzaakt door een metalen buis van de houtkachel die door een houten wand met isolatie liep en temperaturen haalde tot 300 graden. "Daardoor ontstond er ionisering, een proces waarbij de isolatiewand langzaam verkoolde door de herhaaldelijke warmteoverdracht. Niet na één of tien keer, maar na 100 keer kan dat aanleiding geven tot zelfontbranding, wat hier dus is gebeurd", blikt schepen voor Natuur Hugo Maes (CD&V) terug. "We hebben het Natuurhuis vorig voorjaar al opnieuw kunnen openen, waarbij ook een blotevoetenpad in gebruik is genomen. Maar nu hebben we nog verdere stappen gezet in de duurzame uitbouw. Dat maakt uiteindelijk dat we iets negatief, die brand, hebben kunnen ombuigen in een extra positief verhaal."





Zelfvoorzienend

De voorbije weken kreeg het Natuurhuis zonnepanelen, vlak naast het uitkijkplatform dat een bijzonder zicht biedt op de hele omgeving. Daardoor komen er geen fossiele brandstoffen meer binnen.





"Met de zon hebben we genoeg duurzame energie om het Natuurhuis zelfvoorzienend te maken. Door de zonnepanelen zal er geen hout meer nodig zijn om te verwarmen. We hebben ook een internetverbinding geïnstalleerd, zodat de verantwoordelijken de verwarming ook vanaf afstand kunnen aanzetten. Een goeie tijdsbesparing, want vroeger moesten de beheerders zich op voorhand al verplaatsen om de houtstoof aan te steken."





De zonnepanelen leveren in de zomer tevéél elektriciteit op. Daarom gaat de gemeente nog een laadpunt voor elektrische fietsen inrichten aan het Natuurhuis.





Daarnaast komt er aan de toegang van het Natuurhuis ook een beeldscherm waarop bezoekers kunnen ontdekken hoe een energiemonitoringsysteem werkt.





Steeds meer bezoekers

"We willen iedereen laten zien hoeveel energie elk elektrisch toestel in het Natuurhuis precies verbruikt. Ook zal daarmee duidelijk na te gaan zijn hoeveel elektriciteit de zonnepanelen opwekken. Dat brengt de nieuwe, duurzame energietoepassingen en -technologie héél dichtbij", vullen schepenen voor Toerisme Franky De Graeve (CD&V) en voor Informatica Geert Vandersickel (N-VA) aan. "We krijgen hier enorm veel dagjesmensen en toeristen over de vloer. Voor iedereen kan deze plek dan ook een kennismaking zijn met hoe je heel bewust kunt omgaan met energie. Kortom, voor een bezoek aan het Huis van de Toekomst moet je niet meer naar Vilvoorde trekken, in Steendorp hebben we onze eigen variant."





Tot en met maart is het Natuurhuis elke tweede zondag van de maand open, van 14 tot 17 uur. Vanaf april is het elke zondag van 14 tot 18 uur open. Het is tevens de uitvalsbasis van Natuurpunt Scousele, dat er uitpakt met heel wat natuurwandelingen. "Sinds de komst van het Natuurhuis zien we hier steeds meer bezoekers en deelnemers aan de activiteiten. Het heeft een grote boost gegeven", klinkt het. Meer info: gemeentebestuur Temse, groendienst - 03/710.12.36, groen@temse.be of via www.temse.be.