Nieuwe folder moet mindervaliden parkeerplaats helpen vinden 22 augustus 2018

Temse De gemeente wil het mensen met een handicap makkelijker maken om te parkeren.

"We krijgen veel vragen van inwoners over de parkeermogelijkheden voor mensen met een handicap, het aanvragen van de speciale parkeerkaart of het inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden. Velen weten niet waar ze precies moeten zijn om de juiste info te krijgen of wat er van hen wordt verwacht. Daar willen we een allesomvattend antwoord op bieden", stelt schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). Daarmee gingen de gemeentediensten aan de slag. Resultaat is een uitgebreide folder met alle info. "We hebben in heel Temse een 90-tal parkeerplaatsen voor mindervaliden. Op onze website is een handig kaartje met een overzicht van al die plaatsen. Handig om weten is dat het overal in Temse gratis parkeren is in de betalende zones met een parkeerkaart voor mindervaliden, wat in heel wat andere gemeenten niet het geval is. Verder kunnen mindervaliden ook een speciale parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in hun buurt, als ze niet over een garage of oprit beschikken. We werken aan een optimale dienstverlening voor deze doelgroep."





Wie het niet te nauw neemt met de regels moet uitkijken. Wie de parkeerkaart voor mensen met een handicap onrechtmatig gebruikt, wordt vervolgd. Foutparkeren op een plaats voor mindervaliden is goed voor een boete van 116 euro. "We houden regelmatig controles, zowel op het parkeren op deze plaatsen als van de parkeerkaarten", klinkt het bij de politie. De nieuwe folder is gratis verkrijgbaar in het AC De Zaat en bij andere gemeentelijke diensten, het OCMW, huisartsen, kinesitherapeuten en ziekenfondsen. (JVS)