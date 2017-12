Nieuw ontmoetingscentrum voor Steendorp NA ZEVEN MAGERE JAREN OPNIEUW ZUURSTOF VOOR VERENIGINGSLEVEN JORIS VERGAUWEN

02u59 92 Joris Vergauwen Schepen Lieve Truyman geeft alvast een rondleiding in het nieuwe ontmoetingscentrum aan vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingsleven. Temse Vandaag wordt in Steendorp officieel het nieuwe ontmoetingscentrum De Mosterdpot geopend. Een belangrijke dag voor het verenigingsleven in de Temsese deelgemeente, dat het zeven jaar zonder een thuisbasis moest stellen.

De Temsenaren dragen de spotnaam 'azijnzekers'. De Steendorpenaren worden dan weer 'mosterdpotten' genoemd, naar de vorm van de toren van hun kerk. Dat hun nieuwe ontmoetingscentrum de naam 'De Mosterdpot' draagt, is dan ook geen verrassing. En het is niet de enige link met het verleden die in de nieuwe thuisbasis van het verenigingsleven aanwezig is. Voor de nieuwbouw zijn veel kleiklinkers en bakstenen gebruikt, als knipoog naar het rijke steenbakkersverleden van het dorp. Zo is ook bij de renovatie van de vroegere jongensschool uit 1948, die nu deel uitmaakt van De Mosterdpot, de toenmalige inhuldigingssteen behouden gebleven.





Joris Vergauwen De vroegere jongensschool werd gerenoveerd en vormt, naast de nieuwbouw, de link naar het verleden.

7 jaar zonder thuisbasis

"Weer een knipoog naar het verleden, wat het geheel mooi maakt", schetst cultuurschepen Lieve Truyman (N-VA). "Dit nieuwe ontmoetingscentrum is een combinatie geworden van een nieuwbouw en een renovatie, waarmee we het verleden én een nieuwe toekomst met elkaar verbinden. Ook praktisch was dat nuttig. Het vroegere 'Het Centrum' maakte deel uit van de rijwoningen in de Gelaagstraat. We hebben ervoor geopteerd om dat af te breken, waardoor er ook een mooi ruimtegevoel is ontstaan. De vroegere jongensschool zat verstopt achter Het Centrum. Die vroegere school is gerenoveerd en vandaar uit maakten we een aansluiting naar het nieuwe gedeelte, waar de nieuwe foyer en de polyvalente zaal zijn ondergebracht."





Tal van verenigingen slaken vandaag een zucht van opluchting met de opening van dit nieuwe ontmoetingscentrum. Meer dan 200 mensen willen erbij zijn vanavond. Onder meer mensen van de KWB, Arbeid en Kunst, ouderraad Sint-Hendricus, Ziekenzorg, Femma, de Schippersgilde, het Davidsfonds, de Orde van de Baksteen, brassband Sint-Cecilia tot bigband Amor: zowat zeven jaar hebben zij zich moeten behelpen, thuis of op café. "We hebben lang uitgekeken naar dit nieuw ontmoetingscentrum. Dat zal het hele dorp veel impulsen geven", klinkt het.





Ook voor scholen en particulieren

De gemeente Temse kocht het vroegere Het Centrum in 2013 om het dorp weer een eigen huis te geven. "Een dorp of een gemeenschap wordt gemaakt door de verenigingen die er actief zijn. Door de sluiting van Het Centrum in 2010 was er geen plek meer voor hen. Dit zorgt ervoor dat er opnieuw meer dorp wordt gecreëerd in Steendorp. Iedereen is hier welkom, niet alleen verenigingen, maar ook scholen en particulieren. Het is ook mogelijk voor verenigingen om ruimte te boeken voor een heel jaar, waardoor ze een vast tijdstip kunnen hanteren om samen te komen", aldus schepen Truyman.





In het weekend van 12 en 13 januari volgen de eerste activiteiten. Die zaterdag is er het prinsenbal van de Orde van de Baksteen, de plaatselijke carnavalvereniging. De dag voordien vindt er een 'mindfulsessie' plaats in de foyer, die apart van de grote zaal kan gehuurd worden. "Carnaval en mindfulness in één weekend, of een groot feest tegenover een rustmoment. Om maar te duiden hoe veelzijdig het gebruik zal zijn van De Mosterdpot", klinkt het nog.