Nieuw jaarboek gemeentemuseum klaar: van scouts, oorlogsslachtoffers tot Wase schaapherders JVS

12 december 2018

14u36 0 Temse Het nieuwe jaarboek van het gemeentemuseum van Temse is klaar. Daarin blikken opnieuw een aantal Temsenaren terug op een stukje lokale geschiedenis.

In het gemeentehuis is het nieuwe Jaarboek 2017 van het gemeentemuseum officieel voorgesteld. Deze keer komt er onder meer een groot stukje lokale jeugdbeweginggeschiedenis aan bod, met ‘75 jaar scouts in Temse’ door Luc Vivier en ‘60 jaar gidsen in Temse’ door Ingrid Deschepper en Ann Van Landeghem. Marie Peters en Simone Peters-Raes blikken met ‘Van het Weerterland naar het Soete Land van Waas’ dan weer terug op de migratie van schaapherders vanuit Midden-Limburg naar het Waasland eind 18de en begin 19de eeuw. Roger Colaes heeft een opgemerkte bijdrage over de gesneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen in Steendorp.

Het Jaarboek is verkrijgbaar tegen 25 euro in het gemeentemuseum in de Kasteelstraat 16 en bij Elke Koppen op de 5de verdieping in AC De Zaat.