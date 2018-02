Negen migranten springen uit vrachtwagen die moet lossen 23 februari 2018

De politie heeft gisterenmorgen negen migranten opgepakt in de industriezone van Temse. Ze hadden zich verscholen in een vrachtwagen. Toen de vrachtwagen stopte aan een bedrijf in de Kapelanielaan sprongen ze uit de truck en gingen ze op de loop. De politie van de zone Kruibeke-Temse, die vijf migranten aantrof ter hoogte van garage Jacobs, kreeg bijstand van de collega's uit Sint-Niklaas die de overige vier migranten kon vatten die richting N16 waren gevlucht. Alle negen zijn afkomstig uit Eritrea. Ze werden opgesloten in de cel in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Poolse vrachtwagen kwam van Duitsland. De chauffeur zijn laatste stop was op een parking langs de E313. Vermoedelijk zijn de negen daar in de vrachtwagen geklauterd. (PKM)