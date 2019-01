Natuurpunt houdt ‘Groot Vogelweekend’ in Steendorp JVS

24 januari 2019

12u46 0 Temse In het kader van de nationale vogeltelling tijdens het Grote Vogelweekend zorgt Natuurpunt Waasland in Steendorp voor de mogelijkheid om vogels te observeren. Dat kan komende zondag aan het Natuurhuis.

Natuurpunt Waasland zet op zondag 27 januari alles in het teken van de vogels, tijdens het weekend van de nationale vogeltelling. In Hof ter Saksen in Beveren krijgen bezoekers de kans om met telescoop en verrekijker vogels te observeren.

Aan het Natuurhuis in de Kapelstraat 170a in Steendorp kan iedereen tussen 14 en 16 uur wintervogels spotten. Er is een geleide wandeling langs twee voederplaatsen waar natuurgidsen uitleg geven. Nadien kan je napraten in het warme Natuurhuis. Info: 0473/72.66.15.