Natuurhuis klaar voor de lente 29 maart 2018

02u44 0

Het Natuurhuis in Steendorp start op zondag 8 april met het lente- en zomerseizoen. Vanaf die dag tot 28 oktober zijn wandelaars en fietsers er iedere zondag tussen 14 en 18 uur welkom, om iets te drinken, uit te rusten of te genieten van het prachtig uitzicht op het dakterras van het Natuurhuis. Kinderen kunnen er zich uitleven op de grote speelweide met verschillende speeltuigen. Het Natuurhuis in de Kapelstraat 170A is de ideale uitvalsbasis om het natuurdomein Roomkouter te bezoeken, net als de omliggende domeinen het Gelaagpark en het Fort Van Steendorp. (JVS)