Nanouk Stevens maakt geslaagde comeback 23 augustus 2018

Nanouk Stevens heeft vorig weekend de competitie hervat. De juniore van ACW viel begin dit seizoen uit met een blessure aan het borstbeen en zag daardoor het grootste deel van de zomer in het water vallen. Maar zaterdag was het weer zover, na maanden van revalideren kon ze de wedstrijdspikes weer uit de kast halen. In Lebbeke won ze de 1500m in 4.43.19.





"Eigenlijk had ik begin juni al eens een wedstrijd gedaan. Een 3000m als doorgedreven training. Maar de 1500m is meer mijn afstand. Ik was echt benieuwd hoe ik het er vanaf zou brengen", vertelt de atlete uit Temse. "Ik heb echt een hele trage opbouw gedaan zodat ik zeker gespaard zou blijven van blessures. Ik heb ook nog geen enkele snelheidstraining gedaan. Ik had dan ook niet verwacht dat ik alweer zo goed zou lopen. Ik was echt heel tevreden. Niet alleen met de chrono maar ook met het feit dat ik weer wedstrijden kan en mag lopen. Wat heb ik het lopen gemist! Komende zondag doe ik mee aan het BK juniores. Niet om een medaille te winnen, maar gewoon om weer een goed gevoel te krijgen." (XRE)