Na reeks brandstichtingen: 18-jarige pyromaan van Temse krijgt 30 maanden cel met uitstel Nele Dooms

12 maart 2019

11u46 2 Temse Aron L. (18) uit Steendorp en Michaël M. (20) uit Kampenhout zijn veroordeeld tot respectievelijk 30 maanden en twee jaar cel voor een hele reeks brandstichtingen. Maandenlang legden ze chalets, tuinhuizen en speeltuigen in de as.

L. en M. trokken tussen augustus en oktober 2018 meermaals op pad in regio Temse. Op een twintigtal plaatsen stichtten ze brand. Dat veroorzaakte heel wat opschudding in de streek. Bewoners raakten verontrust en gingen met schrik slapen. Politie was extra alert om de brandstichters te kunnen vatten. Er werden zelfs nachtpatrouilles ingezet om te proberen voorkomen dat de brandstichters weer zouden toeslaan.

De twee daders konden uiteindelijk midden oktober gevat worden, dankzij doorgedreven onderzoek van de politie. Agenten hadden aanvankelijk bij de diverse brandstichtingen nauwgezet gevolgd wie stond toe te kijken, maar daar bleek het duo niet tussen te zitten. Omdat de twee altijd in hun eigen buurt vuur stookten, konden ze zo goed als alles volgen vanuit de eigen woning verderop.

Het was uiteindelijk na een brandstichting van een houten tuinhok in de Kapelstraat in Steendorp, de straat waar L. woonde, dat de twee tegen de lamp liepen. De nacht daarvoor hadden ze ook al brand gesticht in een aanpalend en leegstaand atelier en houtschuur in dezelfde straat. Daar werd een zetel in brand gestoken en werden een aantal meubelstukken vernield.

Eerder hadden de pyromanen, in augustus, al in natuurgebied Roomkouter in Steendorp een speeltoestel in brand gestoken. Een maand later staken ze in datzelfde natuurgebied een groot houten speelfort in de fik. Diezelfde nacht lieten ze ook een woonboot op de scheepswerf in Rupelmonde in vlammen opgaan. In Kampenhout werd de chalet van de plaatselijke petanqueclub in brand gestoken.

De twee pyromanen legden slechts gedeeltelijke bekentenissen af. Aanvankelijk waren ze allebei opgepakt, maar de onderzoeksrechter liet Michaël M. na ondervraging onder voorwaarden vrij. Zijn kompaan Aron L. zat voor zijn proces nog altijd in de gevangenis. Omdat hij nu een straf met probatie-uitstel kreeg opgelegd, zal ook hij binnenkort weer vrij rondlopen. Wel moet hij een ambulante therapie volgen om zijn persoonlijkheidsproblematiek aan te pakken.

Tot ruim 100.000 euro schade

De schadevergoedingen waar de twee met hun veroordelingen tegen opkijken, zijn aanzienlijk en lopen op tot ruim 100.000 euro. Het grootste deel daarvan wordt gevorderd door het gemeentebestuur van Temse, maar ook particulieren stelden zich burgerlijke partij.