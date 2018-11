N-VA verdeelt mandaten JVS

22 november 2018

17u12 0 Temse De N-VA heeft in Temse de mandaten verdeeld voor de nieuwe bestuursperiode. De schepenen voor N-VA worden Lieve Truyman, Tineke Van Britsom en Stephan Van der Gucht. Geert Vandersickel wordt voorzitter van de gemeenteraad.

Na de verkiezingen van 14 oktober sloten CD&V, N-VA en Open Vld een bestuursakkoord. CD&V behoudt de burgemeester en krijgt nog één schepen, Open Vld krijgt twee schepenen en N-VA drie schepenen. Bij N-VA zijn deze week op de bestuursvergadering de mensen aangeduid die de komende zes jaar de mandaten zullen invullen.

Lieve Truyman (37) blijft uiteraard schepen. Maar N-VA duidt wel twee nieuwkomers aan in het schepencollege: Tineke Van Britsom (28) en Stephan Van der Gucht (50). Zij waren de voorbije zes jaar gemeenteraadslid.

Het voorzitterschap van de gemeente- en OCMW-raad in Temse komt in handen van Geert Vandersickel (61), die de voorbije zes jaar schepen was.

Verder wordt Davy De Rijbel (40) de nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. De fractie wordt vervolledigd met Björn Van Asbroek (38) en uittredend schepen en OCMW-voorzitter Werner Maerevoet (66). “Dankzij Davy uit Elversele, Tineke en Geert uit Tielrode en Björn uit Steendorp zijn bij N-VA ook alle deelgemeenten in de gemeente-en OCMW-raad vertegenwoordigd”, klinkt het. “Op dit moment lopen de gesprekken met de coalitiepartners over de bevoegdheden. Samen met hen willen wij bouwen aan een gemeente waar het voor iedereen aangenaam is om te wonen, werken, winkelen, ontspannen en te ondernemen.”