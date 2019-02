N-VA kiest nieuw lokaal bestuur: Kim Aluwé is de nieuwe voorzitter JVS

22 februari 2019

13u25 0 Temse De N-VA-afdeling in Temse heeft een nieuw bestuur verkozen. Kim Aluwé (29) is de nieuwe voorzitter, ze volgt Joris Baert op.

Donderdagavond kwamen de leden van N-VA Temse samen in de Mosterdpot in Steendorp voor de driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Kim Aluwé zal de komende drie jaar de lokale N-VA-afdeling leiden als voorzitter. Ze maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur en was sinds oktober 2017 ondervoorzitter van N-VA Temse. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd ze de eerste opvolger voor N-VA. Bij de komende verkiezingen in mei staat ze als kandidaat op de 17de plaats op de Oost-Vlaamse Kamerlijst.

Het nieuwe bestuur telt een recordaantal van 24 bestuursleden. Kim Aluwé, Gene Bosschaert, Tuur Brys, Paul Crutzen, Bert Louage, Raf Smet en Biser Zapryanov maken opnieuw deel uit van het bestuur. Daarnaast werd ook een groot aantal bestuursleden voor de eerste keer verkozen: Sonja Bollens, Veerle Dehamers, Veerle Lyssens, Gino Van Havere, Lieve Van Hove, Linda Van Nerom, Kurt Verbraeken en Luc Vermeulen. Het bestuur wordt vervolledigd door de mandatarissen van N-VA Temse: Lieve Truyman, Tineke van Britsom, Stephan Van der Gucht, Björn Van Asbroek, Davy De Rijbel, Werner Maerevoet, Geert Vandersickel, Cleo Callens en Martin Verheesen.