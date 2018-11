Muzikale vertelling ‘Stampkot’ over gesneuvelde broers Van Raemdonck beroert JVS

15 november 2018

11u30 0 Temse Met de muzikale vertelling ‘Stampkot’ is er vorig weekend in Temse een mooie terugblik gegeven op de Eerste Wereldoorlog, met de tragische gebeurtenissen met de broers Van Raemdonck in een hoofdrol. Zij sneuvelden samen in de nacht van 26 maart 2017 bij de raid op ‘Stampkot’, een gehucht van Steenstrate-Zuidschote (Ieper).

Zowat 120 mensen waren van de partij bij de herdenking van de 100ste verjaardag van het einde van WOI in de feestzaal van het gemeentehuis, waaronder ook familieleden van de broers Edward en Frans Van Raemdonck uit Temse. Bert De Meerleer en saxofonist Steven Libbrecht brachten er de muzikale vertelling ‘Stampkot’, een bewerking van het gelijknamige boek van Oscar Dambre. Hij was een frontmakker van Edward en Frans Van Raemdonck.

De avond werd georganiseerd door het gemeentebestuur en het Overleg van Vlaamse Verenigingen (OVV). Schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA) gaf toelichting bij de wandeling ‘Een stem diep uit het hart’, langsheen gebouwen met gedichten van Frans Van Raemdonck in Temse-centrum. Daarna droeg Anne Van Hemelryck twee gedichten van Frans Van Raemdonck voor. Burgemeester Luc De Ryck, auteur van het boek over de broers, weidde uit over het onderscheid tussen geschiedenis en mythe in het Van Raemdonck-epos. Hij introduceerde ook de film ‘Temse in WO I’, waarin onder meer alle gesneuvelden, gefusilleerden en overleden opgeëisten van Temse met naam en foto aan bod kwamen. De muzikale vertelling ‘Stampkot’ vormde de hoofdmoot van het programma.