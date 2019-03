Motorrijder (39) sterft bij val terwijl zijn partner op reis is in Turkije: “Ze kan niet meteen terugkeren omdat ze niet getrouwd zijn” Kristof Pieters en Didier Verbaere

10 maart 2019

00u11 45 Temse Bij een verkeersongeval in Temse is de 39-jarige Jurgen Vander Linden uit Wetteren om het leven gekomen. De man verloor de controle over het stuur van een geleende motor in een bocht en kwam zwaar ten val. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner is op reis in Turkije en wil zo snel mogelijk naar Wetteren terugkeren.

Alles wijst er op dat de motorrijder in de wijk Velle de controle over de motor verloor in een bocht op de afscheidingsribbels van het fietspad. Daarna belandde hij tegen een verlichtingspaal en was vermoedelijk op slag dood. De politie van Temse bevestigde dat het slachtoffer op de motor van een vriend reed . Een gebrek aan ervaring ligt waarschijnlijk mee aan de basis van het ongeval.

“Ik had hem nog gewaarschuwd om bij regenweer niet met zachte banden achteraan te rijden”, reageert een kennis die hem vlak voor het ongeval nog zag. Heel wat vrienden van de man reageren aangeslagen op het nieuws en betuigen hun steun aan de familie en de partner van het slachtoffer dat ook een gepassioneerd visser was.

Vriendin op reis

Jurgen Vander Linden (39) woonde al enige tijd bij zijn partner Mireille Ingels (38) in de Wetterse Oude Aardeweg. Zij was zaterdag met een vriendin op reis vertrokken naar Turkije. Daar vernamen ze zondagvoormiddag het tragische nieuws. “Veel informatie hebben we nog niet gekregen. We kunnen ook niet meteen gerepatrieerd worden, want Mireille en Jurgen zijn niet getrouwd of wettelijk samenwonend. We zullen proberen om zo snel mogelijk op eigen kracht terug keren”, zegt de reisgezel en vriendin van Jurgen’s partner.

Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde zaterdag een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Haasdonksesteenweg was door het ongeval urenlang afgesloten voor alle verkeer.