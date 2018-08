Motorijder tegen paal 21 augustus 2018

In de nacht van zondag op maandag omstreeks 0.30 uur is een 55-jarige motorrijder uit Temse tegen een verlichtingspaal gereden op de Nieuwe Steenweg in Elversele. De man liep verwondingen op aan zijn been. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De man had duidelijk te veel gedronken en weigerde zowel da ademtest als de bloedproef. Het parket werd ingelicht. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. (PKM)