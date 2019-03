Moslimgemeenschappen overleggen met burgemeester in Temse: “In shock na terreur in Nieuw-Zeeland” JVS

18 maart 2019

14u24 0 Temse De drie moslimgemeenschappen in Temse hebben overleg gepleegd met burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Na de terreuraanslag in Nieuw-Zeeland is er ook in Temse veel bezorgdheid.

Vorige zaterdag zaten delegaties van de drie moskeeën in Temse samen met burgemeester De Ryck. De terreuraanslag in Nieuw-Zeeland, gericht op twee moskeeën waarbij 50 doden vielen, heeft wereldwijd een shock veroorzaakt, in het bijzonder in de moslimgemeenschappen. Ook in Temse is er afschuw. “Verontrust door dit gebeuren, contacteerden CD&V-raadsleden Ismail Aydinli en Hans Cools burgemeester Luc De Ryck met het verzoek tot spoedoverleg met vertegenwoordigers van de drie moskeeverenigingen. Tijdens die vergadering werd het thema van het veiligheidsgevoel besproken en werd nader ingegaan op de integratie-uitdagingen in het algemeen, met het oog op verbinding en een harmonieuze samenwerking”, klinkt het bij het gemeentebestuur.