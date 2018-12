Morgen preliminaire zitting voor Assisenzaak over ‘cafémoord’ in Temse Sam Ooghe

05 december 2018

15u11 0 Temse In het Gents gerechtsgebouw wordt morgen de preliminaire zitting georganiseerd voor de eigenlijke Assisenzaak rond de cafémoord in Temse uit 2016.

In de zaak staat cafébaas Hassan I. terecht voor moord op zijn concurrent Muzaffer Akkus (47). I. schoot het slachtoffer in de nacht van 9 op 10 april 2016 dood voor de Club 101 in de Rozenlaan. Volgens intimi kon de schutter niet verkroppen dat Muzaffer Akkus zo veel succes had met zijn horecazaken. De twee kenden elkaar al langer.

In de preliminaire zitting wordt nog niet gepleit. De zitting is verplicht en er wordt door de voorzitter van het hof vastgesteld welke getuigen zullen worden verhoord tijdens het eigenlijke proces. Voor die getuigenlijst hebben het Openbaar Ministerie en de partijen normaal gezien al voorstellen gedaan. Het proces zelf vindt plaats vanaf vrijdag 1 februari, ook in Gent. Een volksjury van twaalf zal moeten oordelen over de schuldvraag. Hassan I. riskeert levenslang.