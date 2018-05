Mobilhometoeristen ontdekken nieuw kampeerterrein De Zaat 04 mei 2018

03u07 0 Temse Met liefst veertig mobilhomes is 'Zwerfautoclub De Zwervers' afgezakt naar De Zaat, waar het nieuwe kampeerterrein voor mobilhomes bijna volledig afgewerkt is.

Al vele jaren passeren er in de Scheldegemeente jaarlijks behoorlijk wat 'mobilhometoeristen'. Tot 2010 parkeerden zij zich op de Wilfordkaai, maar sindsdien is op de parking achter AC De Zaat een parkeerruimte voor mobilhomes ingericht. Die parkeerruimte wordt deze maand volledig afgewerkt met alle nodige faciliteiten om er een officieel kampeerterrein voor mobilhomes van te maken, met onder meer een betaalautomaat, water, elektriciteit, een lozingsput, een afvalpunt, infoborden tot groenaanplantingen. Bedoeling is dan ook dat het terrein erkend wordt als volwaardige motorhomeparking.





Zo'n tachtig leden van de PASAR-zwerfautoclub De Zwervers zijn het terrein al eens komen verkennen. De toeristen verbleven met liefst veertig motorhomes drie dagen in Temse. Ze werden door het gemeentebestuur ook met open armen ontvangen en kregen onder meer een ontvangst door burgemeester Luc De Ryck (CD&V) en een gegidst bezoek aan de kerk, het gemeentehuis en AC De Zaat voorgeschoteld. Ze maakten ook een boottocht op de Schelde en trokken naar brouwerij VBDCK in Tielrode. "De toeristen waren zeer verheugd over de ontvangst in Temse én over onze inspanningen voor de motorhomeparking. Ze plannen alvast een volgend bezoek aan onze gemeente", aldus schepen van Toerisme Franky De Graeve (CD&V).





(JVS)