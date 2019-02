Minister Alexander De Croo bezoekt toekomstig HUB Business Center JVS

25 februari 2019

13u14 0 Temse Federaal minister Alexander De Croo (Open Vld) is in Temse de plannen komen bekijken voor het nieuwe HUB Business Center, dat tegen de zomer opent aan de Vrijheidstraat.

Het voormalige café De Eekhoorn in de Vrijheidstraat in Temse wordt de komende maanden omgevormd tot HUB, een nieuw business center en kantorencomplex op initiatief van enkele jonge ondernemers uit Temse. Initiatiefnemers zijn Gert Poppe (30) van consultancybureau Alpha IT, Bart Van Geyt (35) van boekhoudkantoor ProBuFisc en Davy Van Eyck (36) van aannemersbedrijf Total Reno Solutions. Tegen de zomer moet het nieuwe business center klaar zijn. “We willen hier een inspirerende omgeving creëren waar jonge ondernemers in alle rust kunnen werken aan hun toekomst”, klinkt het. “Als klein bedrijf kan je niet altijd terecht in de grote kantoren in de industriezones. Met HUB Business Center willen we vijf kantoorruimtes aanbieden met gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Zo hopen we dat er een kruisbestuiving ontstaat tussen lokale ondernemers en dat het ook een aanzet geeft tot een vernieuwing in het centrum.”

Gedenkplaat

Genoeg redenen voor minister Alexander De Croo om even af te zakken naar Temse, om het initiatief van zijn partijgenoten te bekijken. Hij kwam er vrijdagavond ook een symbolische gedenkplaat onthullen aan de kantoren van HUB in opbouw, naar aanleiding van de eerste steenlegging. En De Croo vond het lovenswaardig. “Zo’n initiatief in een kleinere gemeente is heel interessant. Op deze manier hoeven jonge ondernemers ook niet langer naar een grootstad te trekken om de nodige ruimte te vinden om te kunnen ondernemen.”