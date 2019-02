Meerdere schietpartijen, twee doden: eerste procesdag schetst donker beeld van Hasan I, beschuldigde in de ‘cafémoord’ Jeroen Desmecht

01 februari 2019

19u21 0 Temse Het assisenproces tegen Hasan I. (54), de cafébaas uit Temse die in april 2016 zijn concurrent Muzaffer Akkus (46) doodschoot, is vrijdagmiddag van start gegaan. Uit de akte van beschuldiging blijkt nu dat I. al tijdens verschillende geschillen een wapen trok, waaronder twee keer met de dood tot gevolg. Zijn laatste slachtoffer moest het met meerdere kogels bekopen. Eerder deze week kwam ook aan het licht dat I. twintig jaar geleden in Sint-Niklaas al zijn minnares doodschoot.

In vijfentwintig bladzijden overloopt de procureur des Konings de feiten die in de nacht van 9 op 10 april 2016 plaatsvonden aan de volksjury, die op het einde van het proces zal oordelen over de schuld van Hasan I.

Volgens de beschuldigde spannen de getuigen tegen hem samen om alle schuld in zijn schoenen te schuiven. I. verklaarde namelijk dat Muzaffer hem aanviel, en hij zijn wapen trok uit zelfverdediging. Zijn verklaringen over die avond wijken volgens het parket af van van de deskundigenverslagen.

Meerdere schoten

Volgens getuigen zou Hasan I. de 46-jarige Muzaffer Akkus, eigenaar van café club 101, ‘op bevelende toon’ uit zijn zaak zijn gaan halen. Eén van de getuigen zou tussenbeide zijn gekomen toen de mannen nadien met elkaar op de vuist gingen. Hij zou Hasan hebben opgepakt, en een halve meter verder hebben neergezet. “Zijn linkerhand was geblokkeerd, toch wist hij in een mum van tijd — met maar één vrije hand — zijn wapen af te vuren”, getuigde de man tijdens het onderzoek. “Dat wapen was geladen. Hij schoot verschillende keren vanop afstand, om daarna van dichtbij de fatale kogel door zijn hoofd te jagen.”

Het verslag van het parket schetst een donker beeld van de beklaagde: getuigen die bang zijn om hun verhaal te doen, onsamenhangende verklaringen van I., maar vooral ook een man die het geweld niet schuwt. Zo was I. met de schietpartij in Temse lang niet aan zijn proefstuk toe. Begin jaren 90 opende hij al het vuur op een andere café-uitbater. Net zoals bij de moord op Muzaffer Akkus, kon Hasan. I volgens getuigen de concurrentie niet dulden. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en I. kreeg een voorwaardelijke straf. Ook in 2003 haalde I. zijn wapen boven na een geschil op café. Het slachtoffer diende toen geen klacht in.

Het meest opvallende precedent vond plaats in 1998. Voor een café in Sint-Niklaas schoot I. zijn minnares dood, nadat hij ontdekte dat ze haar hart aan een andere man was verloren. Ook laatstgenoemde werd door de beklaagde beschoten, maar overleefde de aanval. I. vluchtte naar Turkije voor hij in België berecht kon worden. Aangezien Turkije geen onderdanen uitlevert, werd het proces ter plaatse gevoerd. I. kreeg 17 jaar cel, maar zou naar eigen zeggen slechts “twee of drie jaar” in de Turkse gevangenis gezeten hebben.

De schietpartij uit 1998 kwam regelmatig naar boven in de verklaringen van Hasan I. Zo verklaarde hij sinds zijn terugkeer naar België steeds gewapend te zijn, om zichzelf te beschermen: zijn overlevende rivaal moest het maar eens in zijn hoofd halen om wraak te nemen. Naar eigen zeggen had hij die bewuste avond in april 2016 geen wapen op zak om Akkus neer te schieten, maar omdat hij gewoon permanent gewapend is.