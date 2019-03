Meer dan kwart te snel in B.A. Heymanstraat Kristof Pieters

14 maart 2019

18u11 0

De politie heeft snelheidscontroles gehouden in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat in Tielrode. Er werden 321 voertuigen gecontroleerd en 68 geflitst. Ook op de Legen Heirweg in Elversele was er een controle. Daar werden 305 voertuigen gecontroleerd. 46 daarvan waren in overtreding.