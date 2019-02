Massaal bezwaar tegen plannen steenbakkerij: “Zo’n bedrijf hoort daar niet thuis” JVS

17 februari 2019

16u59 0 Temse Het protest tegen de plannen van het grondverwerkingsbedrijf Vagaetrans op de steenbakkerij-site in Steendorp neemt toe. Komende week loopt het openbaar onderzoek af. De burgerbeweging Steendorp Leefruimte roept op om een bezwaarschrift in te dienen, wat intussen al meer dan 250 Steendorpenaren hebben gedaan. Ook vanuit de oppositie klinkt er verontwaardiging over de mogelijke nieuwe toekomst van de site.

Eind januari kregen de bewoners van Steendorp tijdens een infovergadering meer toelichting bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Vagaetrans, een aannemingsbedrijf in grondwerken uit Elversele. Dat wil zijn activiteiten ontplooien op de vroegere steenbakkerij aan de Warandestraat. In Steendorp zien velen dat niet graag gebeuren. Het openbaar onderzoek loopt af op 24 februari. De burgerbeweging Steendorp Leefruimte heeft intussen meer dan 250 bezwaarschriften verzameld van dorpsbewoners. “Komende donderdag hopen we een veelvoud aan het gemeentebestuur te kunnen overhandigen”, klinkt het. “We hebben heel wat bezwaren tegen de mogelijke komst van dit bedrijf. We vinden het onverantwoord dat een afvalverwerkend bedrijf een plaats zou innemen pal naast een woonwijk. De verwerking van slibhoudende gronden brengt immers geurhinder met zich mee, voor de hele kern van Steendorp. We hebben ook een grote vrees voor geluidsoverlast, voor de luchtkwaliteit en voor de verspreiding van stof dat vervuild kan zijn, want het aanvraagdossier voorziet de opslag en overslag van 2.000 ton materiaal met een hoog risicoprofiel. En bovendien vinden we dat zo’n grootschalig afvalverwerkend bedrijf ook niet thuishoort tussen vier kwetsbare natuurgebieden: het Gelaagpark, de Roomkouter, het Kijkverdriet en de Schausselbroekpolder.”

Oppositiepartijen

De partij Groen steunt de oproep in Steendorp om bezwaar in te dienen. “De plannen die voorliggen, voegen alweer een zwarte bladzijde toe aan het treurige verhaal van deze site na het stopzetten van de baksteenproductie. De vrees van de bewoners is terecht. Bovendien zal de verkeersdruk sterk toenemen. In het BPA Schauselbroek van 2004 wordt gesteld dat de bestemming industriezone van deze site uitsluitend van toepassing is in relatie tot klei-ontginning en dat de bestemming moet worden herzien wanneer deze activiteit ten einde loopt. Wij pleiten ervoor om deze site om te vormen tot park- en natuurgebied met mogelijkheden voor zachte recreatie. Als het huidige bestuur de aanvraag van Vagaetrans positief adviseert, is de kans groot dat de buurt decennialang wordt opgezadeld met een vervuilende en belastende activiteit die nauwelijks tewerkstelling genereert.” Ook Vlaams Belang is voor een andere invulling. “We zijn tégen de plannen van Vagaetrans, omwille van de overlast die zo’n bedrijf veroorzaakt. Met naar schatting minimaal 70 ritten per dag levert het ook mobiliteitsproblemen op. Een combinatie van wonen, werken, groen en ontspanning lijkt ons de beste keuze.”