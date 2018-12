Markant viert Kerst met toneelstuk ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ JVS

11 december 2018

18u07 0 Temse De vereniging Markant viert in Temse komende zondag 16 december een kerstfeestje met de voorstelling ‘Het meisje met de zwavelstokjes’.

Aanstaande zondag wil Markant voor een hartverwarmend kerstfeest zorgen, met twee keer de opvoering van het toneelstuk ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. Dat verhaal gaat over een arm, maar moedig meisje, dat een hoopvolle ervaring beleeft tijdens de koudste nacht van haar leven. “Hans Christian Andersen kon niet vermoeden hoe actueel de boodschap van zijn sprookje wel kon zijn vandaag. We laten het sprookje herleven, dankzij een ploeg creatieve, maar vooral intens gedreven medewerkers. Het wordt een ontroerende vertolking, in een feeëriek decor en met technische hoogstandjes, wat voor een zinderende kerstsfeer zal zorgen”, klinkt het bij Markant Temse. Napraten kan nadien in het ‘Theater Kaffee’, met feestelijke gerechtjes en drankjes.

De toneelvoorstellingen vinden zondag 16 december plaats om 11 en 15 uur, in de Emiel Naudtszaal, Hof ter Elstlaan 7 in Elversele. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa, voor kinderen van 3 tot 12 jaar en mensen met een beperking is dat 2 euro. Info: nadine.amelinckx@hotmail.com.