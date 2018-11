Maquette Belgica krijgt ereplaats in AC De Zaat JVS

09 november 2018

15u13 0 Temse De maquette van het oceanografisch schip Belgica heeft een ereplaats gekregen in de hal van AC De Zaat, waar ze permanent tentoongesteld wordt met andere maquettes van beroemde realisaties van de Boelwerf. In totaal sieren nu 23 scheepsmaquettes het administratief centrum, die door bezoekers vrij kunnen bezichtigd worden tijdens de openingsuren van de gemeentediensten.

De maquette van de Belgica werd in augustus overgedragen aan het gemeentebestuur van Temse. De Belgica is het oceanografisch schip dat in 1984 op de Boelwerf werd gebouwd en momenteel zijn laatste vaar- en onderzoeksjaren beleeft. Koningin Fabiola was de meter van het schip, de gemeente Temse de peter. De schenking was het positieve antwoord van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen op de vraag van burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Op dit moment wordt een opvolger van de Belgica gebouwd, op een Spaanse werf. De ingebruikname is gepland voor 2020.

De Belgica staat te pronken in AC De Zaat, samen met 22 andere scheepsmaquettes van beroemde realisaties van de Boelwerf, waaronder het olieboorplatform ‘Yatzy’.