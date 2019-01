Man onder invloed botst tegen verkeersbord Kristof Pieters

10 januari 2019

Op het kruispunt van de Fonteinstraat met de Sint-Jorisstraat in Temse heeft een autobestuurder woensdagavond tegen een verkeersbord gereden. De 37-jarige man uit Willebroek legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 2,81 promille alcohol in zijn bloed had. Daarnaast legde hij ook een positieve speekseltest af. De man testte positief op cannabis. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Het voertuig moest worden getakeld.