Lokale politici meten zich met elkaar op voetbalveld 09 augustus 2018

Temse Op het voetbalveld van VK Velle staat dit weekend de eerste Omroeper-Cup op het programma, een voetbaltoernooi voor politieke partijen.

Alleen kandidaten die op de lijsten staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober mogen de voetbalschoenen aantrekken. En zo nemen CD&V, N-VA, Open Vld, Groen en Tesamen het tegen elkaar op. Het team van Vlaams Belang heeft in laatste instantie afgezegd.





"Dit is een origineel en prettig gestoord voetbaltoernooi voor Temsese politici, zo omschrijf ik het", stelt organisator Patrick Michiels van het lokaal blad De Nieuwe Omroeper. "Het mag eens iets anders zijn in aanloop naar de verkiezingen. Stel je maar eens voor: kan CD&V-schepen Debby Vermeiren een strafschop verzilveren tegen TESAMEN-keeper Bert Bauwelinck? Wordt Heidi Bauer (Open Vld) gedribbeld door N-VA-schepen Lieve Truyman? Of kan Vincent De Maeyer (Groen) voor dé wereldgoal zorgen?"





Kermisprogramma

Het toernooi, dat is opgenomen in het kermisprogramma van Velle, start vanaf 13.30 uur. De wedstrijden duren twee keer tien minuten en worden gespeeld met ploegen van vijf spelers, waarbij minimum één vrouw altijd op het veld moet staan. Het bestuur van VK Velle leidt alles in goeie banen, initiatiefnemer Patrick Michiels werpt zich zaterdag tevens op als stadionomroeper.





