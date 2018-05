Lieve Segers en Elie Van Oppens stellen tentoon in gemeentemuseum 15 mei 2018

Nog tot 27 mei loopt in het gemeentemuseum van Temse de expo 'Helend Water' van Lieve Segers en Elie Van Oppens. Lieve Segers uit Temse studeerde fotografie aan de academie van Sint-Niklaas bij Lieven Nollet. Ze kreeg al een aantal onderscheidingen en prijzen en exposeerde eerder al in het gemeentemuseum, onder meer rond het thema De Zaat. In 2014 stelden Lieve Segers en Elie Van Oppens voor het eerst samen tentoon met de expo Levenslicht. Met 'Helend Water' slaan ze opnieuw de handen in elkaar met als centraal thema water. De expo is gratis toegankelijk tijdens de weekends.





