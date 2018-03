Lichtgewonde bij ongeval 23 maart 2018

02u30 0

In de Veldstraat is woensdag in de late avond een verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van een Ford Focus, die uit de richting van Velle kwam, reed net voorbij het kruispunt met de Rupelmondestraat in op een bestelwagen die naast de weg geparkeerd stond. Ook de wagen die voor de bestelwagen geparkeerd stond, een Honda Civic, werd aangereden. De aangereden bestelwagen liep flinke blikschade op, de Ford Focus raakte total loss en werd getakeld. De bestuurder liep lichte verwondingen op. De man verklaarde dat hij thuis overstuur vertrokken was na een discussie met zijn partner. (PKM)