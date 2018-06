Leiding gemeente en OCMW vloeit samen 28 juni 2018

De gemeenteraad van Temse heeft Nele De Cleen aangesteld als algemeen directeur van het lokaal bestuur Temse en Guido Peersman als financieel directeur. Als adjunct-algemeen directeur legde Herman Fonck de eed af en als adjunct-financieel directeur Johan Smet. Het decreet Lokaal Bestuur van december 2017 legt gemeente- en OCMW-besturen eenheid van leiding en financieel bestuur op. Hierdoor worden de functies van gemeente- en OCMW-secretaris vervangen door één algemeen directeur en die van de financieel beheerders door één financieel directeur. In het najaar zal de financiële dienst van het OCMW haar intrek nemen in AC De Zaat op de vierde verdieping. De gemeente en het OCMW stellen in Temse samen zo'n 700 personeelsleden te werk, van wie zo'n 250 in de woonzorgcentra. (JVS)