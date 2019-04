Langs de Ronde in het Waasland - The Falcon in Velle: “Ideaal zicht op de koers én de beste bieren” JVS

04 april 2019

17u43 0 Temse Zondag is er weer Vlaanderens Mooiste. De koers passeert opnieuw door het Waasland. Alvast één plekje in Temse waar het extra fijn wordt om het wielerspektakel te beleven, is in de lange bocht in Velle, waar biercafé The Falcon gevestigd is. Zelfs de Peter Sagan-fanclub uit Bredene komt er naar de koers kijken.

Bierkenner en The Falcon-uitbater Steven Weyers is klaar voor zondag. De laatste voorbereidingen worden er getroffen, want al zeker tussen 10 en 11 uur wordt het er aardig druk. De koers passeert langs het café in Velle, waar het zicht op het voorbijstuivende peloton fantastisch is. “Je ziet de renners hier al van ver komen. En aan het café draaien ze naar rechts, naar de kerk op. Een ideale plek”, aldus Weyers. Zijn café is het enige in de hele regio dat zondag het Kwaremont-bier van de tap schenkt. Dat ‘wielerbier’ wordt er het hele jaar door goed gedronken. “En zeker zondag is het een mooi biertje. Het is niet te zwaar, met een alcoholgehalte van 6,6 procent, want de dag is lang. Maar er is hier keuze genoeg: ik heb zeventig bieren van de fles en zeven van het vat.”

Sagan-fanclub

The Falcon krijgt ook bezoek van de enige Belgische fanclub van Peter Sagan zondagmorgen. Zij komen helemaal uit Bredene om in Velle te ontbijten en naar de doortocht van de Ronde te kijken.

Aan The Falcon staat zondag ook een televisietoestel buiten, zodat niemand iets moet missen van de koers. Ook de mobiele tap krijgt er een plek, “voor de perfect getapte Stella”. Voor The Falcon is de dag van de Ronde één van de schonere dagen van het jaar. “De koers en een fijn biertje erbij, dat is pure gezelligheid. Het zal hier druk zijn, dus veel zal ik niet kunnen kijken naar de koers. Wel als de renners hier passeren natuurlijk. Dan wordt er even niet getapt, een paar minuten. Maar de rest van de dag zal dat wél het geval zijn!”

The Falcon, Velle 141, Temse.