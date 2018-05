KWB eert oude volkssport 30 mei 2018

De seniorenvereniging KWB Temse houdt een oude volkse traditie in ere. Vanaf zondag 9 juni gaat de vereniging wekelijks 'paapgooien', of beter gekend als 'kalleke schieten'. Dat gebeurt op het terrein tussen de Paswerkerslaan en de Monteerderslaan, op de site De Zaat. Elke week wordt er van 16 tot 18 uur gespeeld. Deelnemen is gratis, iedereen is welkom. Info: 0498/49.89.40. (JVS)