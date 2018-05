Kwart in overtreding bij snelheidscontrole 23 mei 2018

02u35 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft afgelopen weekend extra snelheidscontroles gehouden op de N16, Krijgsbaan en in de Schoolstraat in Temse en in de Burchtstraat en op de Nieuwe Baan in Kruibeke. In totaal werden er 1788 voertuigen gecontroleerd. Hiervan werden er 430 (24 procent) geflitst. De meeste chauffeurs, 202, werden geflitst in de Burchtstraat. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 113 km/uur in de bebouwde kom. Op de Nieuwe Baan haalde er zelfs ééntje 136 km/uur. (PKM)